Kate Middleton, la scelta sulla parrucca: il coraggio della principessa malata

Kate Middleton potrebbe non apparire in pubblico prima del 2025. Lo rivela al Daily Beast una fonte vicina alla royal family. Secondo quest'indiscrezione, non sarebbero affatto buone le condizioni della 42enne, malata di cancro come lei stessa ha fatto sapere lo scorso marzo. La sua agenda, dunque, rimarrà vuota per un bel po' di tempo ancora: nessun programma in vista da qui a dicembre. E lo si saprebbe con certezza, dal momento che in genere il calendario di ogni reale viene organizzato con largo anticipo, considerati i numerosi impegni e le tante persone coinvolte.

"L'agenda di Kate per quest'anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato - ha rivelato l'insider -. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno". Secondo la fonte, tuttavia, la futura regina d'Inghilterra potrebbe tornare a farsi vedere presto con un altro video, così da spazzare via qualsiasi teoria del complotto: "Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Quello dello scorso marzo si è rivelato un modo molto efficace per mantenere i complottisti a bada".

"Ha perso 15 kg, Kate Middleton è irriconoscibile": indiscrezioni atroci sulla principessa

Intanto, sarebbero preoccupanti gli effetti collaterali delle cure cui si sta sottoponendo la Middleton: soffrirebbe quotidianamente di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. Secondo El Nacional de Catalunya, in ogni caso, la principessa del Galles avrebbe deciso di non indossare una parrucca durante il trattamento chemioterapico. Un atteggiamento di accettazione e coraggio.