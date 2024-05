Immigrazione, la Germania: "Interesse per il modello-Albania, contatti con Piantedosi"

27 maggio 2024 a

a

a

"Guardo con interesse a ciò che l'Italia sta facendo insieme all'Albania": parola del ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser. L'esponente dei socialdemocratici ha aperto prepotentemente al modello proposto dal governo Meloni e realizzato di comune accordo con il premier albanese Edy Rama. L'accordo sulla gestione dei migranti, tanto criticato dalla sinistra nostrana, continua a raccogliere consensi all'estero. In un'intervista al settimanale tedesco Stern, il ministro ha confermato di aver preso contatti con Matteo Piantedosi per capirne meglio i dettagli: "È un modello interessante cu cui mi sto confrontando con il mio collega italiano".

Il modello italo-albanese viene infatti definito molto più all'avanguardia di quello messo appunto dalla Gran Bretagna e ribattezzato "Ruanda": "Dubito che le procedure di asilo possano essere gestite su larga scala in un paese piccolo come il Ruanda. Quanti rifugiati ha accolto finora il Ruanda per altri paesi? La Gran Bretagna ha grandi difficoltà in questo ambito, per usare un eufemismo".

Attestati di stima dal piano messo in campo dal nostro governo erano arrivati negli scorsi mesi dal premier Olaf Scholz e dal leader dell'opposizione, il segretario della Cdu Friedrich Merz. Il problema principale secondo la Faeser è trovare altri Paesi che accettino di fare quello che l'Albania fa con l'Italia: "Quale Stato sarebbe disposto ad accogliere un numero significativo di rifugiati? Quale paese garantirebbe la sicurezza di queste persone e le rimpatrierebbe in caso di diniego dell'asilo? E tutto ciò nel rispetto dei diritti umani".