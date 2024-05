Russia-Ucraina, Macron mostra la mappa degli obiettivi da colpire

29 maggio 2024 a

a

a

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del loro recente incontro hanno fatto un ulteriore passo nel sostegno militare all’Ucraina. Lo scrive il quotidiano Le Monde. Macron "per la prima volta ha accettato di autorizzare Kiev a bombardare degli obiettivi militari sul territorio russo, mentre il cancelliere tedesco ha operato un’apertura più prudente, ma nuova, sulla questione", spiega il quotidiano francese. Berlino continua a non voler fornire missili Taurus a Kiev.

"Il cambiamento di dottrina della Francia e della Germania in misura minore illustra la volontà dei due partner di avvicinare i loro punti di vista" dopo le recenti tensioni, scrive Le Monde. E Macron nel suo incontro con Scholz ha mostrato la mappa degli obiettivi da colpire. "Come spieghiamo agli ucraini che dovremo proteggere le loro città se diciamo loro che non è permesso colpire il punto da cui vengono lanciati i missili? Diciamo loro: 'Vi forniamo armi, ma non potete difendervi''", ha affermato il presidente francese Macron nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Scholz.

"Dovremmo permettere a Kiev di neutralizzare i siti militari da cui vengono lanciati i missili", ha aggiunto Macron, "Ma non dobbiamo permettere che colpiscano altri obiettivi in Russia?".La tensione continua a salire e il "galletto" sogna una guerra diretta con Mosca che in pochi in Europa vogliono.