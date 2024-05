Ebrahim Raisi? L'Onu continua a celebrare da eroe il boia di Teheran

Carlo Nicolato 29 maggio 2024 a

Lo chiamavano il “macellaio di Teheran”, ma questo all’Onu non interessa. Quando aveva 25 anni Raisi venne scelto dall’ayatollah Khomeini in persona per far parte del quartetto di aguzzini chiamato poi il Comitato della Morte, quello che in soli due mesi promosse l’esecuzione di 5mila persone, tra dissidenti e prigionieri iracheni. Ma questo all’Onu non interessa. Durante la sua presidenza, tra il 2022 e il 2023, Raisi ha represso nel sangue il movimento di protesta per i diritti delle donne al termine del quale si sono contati almeno 500 morti e migliaia di feriti, specie donne, molte delle quali deliberatamente colpite agli occhi da proiettili di gomma e rimaste cieche