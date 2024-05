La piccola argentina massacra il rapinatore a mani nude

29 maggio 2024 a

Una rapina memorabile, immortalata dalle telecamere di sicurezza. Certo, non nel senso in cui sperava il malvivente che aveva escogitato il colpo. Al bancone del negozio preso di mira dal ladro c'era una ragazza: giovane e minuta, sembrava essere una preda facile da sopraffare per mettere le mani sulla cassa e sottrarre un po' di soldi. Con una scusa si è fatto aprire lo sportello del chiosco e si è gettato sulla cassiera.

Peccato per lui che la ragazza che aveva davanti era un'esperta kickboxer che non ci ha pensato un attimo a rispondere all'aggressione per le rime. Yanela Caceres, questo il nome della giovane, si è difesa: una raffica di pugni sul volto e sulla spalla, uniti a una presa per braccarlo a sé. Con qualche colpo ben assestato ha costretto il malvivente alla fuga.

Poco dopo, parlando con i media locali, ha dichiarato: "Prima mi ha chiesto una sigaretta. Noi non le vendiamo più, quindi gliel'ho detto, e a quel punto mi ha chiesto se potesse avere dell'acqua. Ha tirato giù lo sportello e ha provato a entrare. Voleva afferrarmi, quindi ho reagito come si vede nel video". Il video della tentata rapina è diventato virale sui social.