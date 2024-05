Aeroporto di Schiphol, morto inghiottito dal motore acceso di un aereo

29 maggio 2024 a

Una morte orribile e passeggeri sotto choc. Tragico incidente all'aeroporto internazionale Schiphol di Amsterdam: una persona ha perso la vita dopo essere stata risucchiata all'interno del motore acceso di un aereo della Klm.

Tutto è avvenuto mentre il volo 1341 della compagnia olandese - un jet Embraer ERJ-190 - si stava preparando al decollo per Billund, in Danimarca. Lo ha reso noto la stessa Klm, precisando: "Al momento ci stiamo occupando dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all'incidente a Schiphol. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine".

L'identità della persona uccisa non è stata immediatamente chiarita. L'Ispettorato del lavoro ipotizza che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro ma non è ancora in grado di fornire indizi utili sul ruolo della vittima: impossibile, al momento, dire se si tratti di un dipendente della Klm, di un'altra linea aerea o dello scalo aeroportuale.

La polizia di frontiera olandese, responsabile della sicurezza, ha fatto scendere i passeggeri e ha aperto un'indagine. Lo scalo di Schiphol, famoso per le sue rigorose misure di sicurezza, ha gestito 5,5 milioni di passeggeri nel solo mese di aprile e ha un tasso di incidenti bassissimo.

Per le compagnie aeree non sono giorni facili. Pochi giorni fa una violenta turbolenza sul volo della compagnia Qatar Airways partito da Doha con destinazione Dublino, in Irlanda, ha causato il ferimento di 12 persone, di cui 6 passeggeri e altrettanti membri dell'equipaggio. Per lo stesso motivo, c'è stato un morto a bordo di un aereo della Singapore Airlines durante un viaggio dall'aeroporto londinese di Heathrow a Singapore.