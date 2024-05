Crimea, offensiva ucraina contro la flotta russa: così il drone affonda due navi da guerra

31 maggio 2024 a

a

a

Continuano gli scontri in Ucraina: ieri è stata la volta di un importante offensiva dell'esercito di Kiev che ha sfruttato alcuni droni marittimi per distruggere due imbarcazioni russe. La Gur - la Direzione principale dell'intelligence dell'Ucraina - ha condotto un attacco contro la flotta russa in Crimea affondando due navi Tunets.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Gur tramite il suo canale Telegram, dove vengono aggiornati i risultati bellici dell'esercito ucraino. Secondo i dati dell'intelligence di Kiev, i soldati russi hanno cercato di respingere l'attacco: inutili i loro sforzi, compresi l'impiego di molti velivoli da guerra come i caccia Su-27, Su-30, Su-35, ma anche Mig-29, Be-12, An-16 ed elicotteri Ka-27, Ka-29 e Mi-8.

"Sì agli F-16": la mossa della Danimarca, pronto l'attacco in territorio russo

I militari che fanno capo a Zelensky hanno scritto sul loro canale ufficiale che "tuttavia, nulla ha impedito alle forze speciali del ministero della Difesa dell'Ucraina di eseguire con successo una missione di combattimento. A seguito dell'attacco, due barche russe sono state distrutte: secondo i primi dati a disposizione, sono due imbarcazioni ad alta velocità KS-701 Tunets".