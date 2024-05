Kate Middleton, "non ci sarà": l'annuncio che preoccupa i sudditi

31 maggio 2024 a

a

a

Ormai certo il forfait di Kate Middleton alla parata militare del Colonel’s Review, prevista l’8 giugno. Lo annuncia Kensington Palace. L'evento in questione è quello che precede il Trooping the Colour, tenuto in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo. La principessa del Galles, che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malata di cancro, si sta dedicando soltanto alle cure in questo momento. Da tempo, infatti, non la si vede a un impegno pubblico. L'ultimo risale al periodo natalizio. Il problema è che la sua assenza dalla scena starebbe iniziando a preoccupare i sudditi, i quali si chiedono se la futura regina d'Inghilterra stia reagendo davvero bene alle cure, come filtrato da Palazzo, oppure no.

A far innervsire il web, inoltre, una recente foto palesemente fake, che mostra Kate in una posa improbabile con un turbante in testa. Lo scatto, che è stato subito dichiarato come generato dall’intelligenza artificiale, ha comunque scatenato una pioggia di proteste via web. Chi l'ha realizzato pare voglia costringere la Middleton a parlare pubblicamente della sua lotta al tumore. "Non importa come il tuo aspetto sia cambiato, ai nostri occhi sarai sempre la bellissima Kate Middleton", si leggeva a corredo dello strano scatto. Nonostante le buone intenzioni degli autori, però, ai più la foto è sembrata irrispettosa, se non proprio inutile e dannosa.