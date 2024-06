Re Carlo, la profezia di Nostradamus: "Abdicherà, ma non sarà William a sostituirlo"

01 giugno 2024 a

Re Carlo abdicherà ma non sarà il principe William a sostituirlo: la profezia è di Nostradamus, secondo l'interpretazione di Mario Reading, esperto degli astrologi del 16esimo secolo. Stando a questa previsione, sarà Harry, il secondogenito di Carlo e Lady D, a sostituire il sovrano. A pesare sul regno attuale il divorzio dell'allora principe Carlo dalla principessa Diana. Questo il motivo per cui sarebbe destinato a durare poco. Lo si legge nel libro di Mario Reading, scritto nel lontano 2005. Libro che reinterpreta le previsioni originali fatte da Nostradamus 447 anni fa.

Nel testo si sottolinea che "un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re" salirà al trono. Di qui l'ipotesi del principe Harry o addirittura dell'australiano Simon Dorante-Day, che sostiene di essere il figlio segreto di re Carlo e Camilla. "Il principe Carlo avrà circa 70 anni quando salirà al trono - si legge nel libro - ma i risentimenti nutriti contro di lui da una certa percentuale della popolazione britannica, in seguito al suo divorzio da Diana, principessa del Galles, persistono ancora". La previsione è che, vista l'età avanzata del re, alla fine lo costringeranno ad abdicare in favore del principe William.

In una seconda revisione del suo libro, pubblicata nel 2006, Reading ha poi fatto un’affermazione ancora più drammatica in riferimento alla frase di Nostradamus su "colui che non si sarebbe mai aspettato di diventare re". Lo scrittore spiega che "il principe Harry diventerebbe re" al posto di William "e ciò lo renderebbe re Enrico IX, a soli 38 anni". Il duca di Sussex, però, non è l'unico possibile sostituto. Si è pensato anche a Simon Dorante-Day, l'australiano che sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. A tal proposito il 56enne ha detto a 7 News Australia: "È certamente uno spunto di riflessione, perché la previsione rende chiaro che qualcuno fuori dal campo sostituirà Carlo come re. Capisco perché alcune persone pensano che io sia all'altezza".