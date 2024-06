Cyberattacco agli ospedali, Londra nel caos: interventi annullati, pazienti trasferiti

04 giugno 2024 a

Alcuni dei più importanti ospedali di Londra sono finiti nel mirino degli hacker: un enorme cyberattacco sarebbe stato registrato contro le principali strutture sanitarie della capitale inglese, che per questo ora si vedono costrette ad annullare interventi e trasferire pazienti in emergenza. Colpiti soprattutto i policlinici partner del fornitore di servizi "Synnovis", come il King's College Hospital, il Guy's e il St Thomas, ma anche due importanti centri pediatrici, ovvero il Royal Brompton e l'Evelina London Children's Hospital.

L'incidente informatico, come riporta la Bbc, ha avuto un notevole impatto sui servizi offerti dagli ospedali, in particolare sulle trasfusioni di sangue e sui referti degli esami clinici. Non c'è ancora alcuna certezza, invece, sui responsabili dell'azione di hackeraggio. Anche se, secondo diverse fonti citate dal sito di Bbc News, si tratta di un'operazione di tipo "ransomware", cioè un'operazione in genere condotta da hacker intenzionati a chiedere un riscatto, il più delle volte in bitcoin, per la restituzione dei dati. Un attacco simile, di tipo "ransomware", aveva colpito nei mesi scorsi la British Library, che per ritornare in possesso dei propri mezzi e soprattutto rimediare ai danni subiti era stata costretta a pagare una cifra piuttosto elevata, stimata in circa 8 milioni di euro.