Vladimir Putin sulle Europee: "Una dinamica visibile a occhio nudo"

Non poteva mancare il commento del Cremlino sulle elezioni Europee. Questa tornata elettorale nel vecchio continente aveva gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e di fatto il risultato di queste Europee avrà anche conseguenze sugli equilibri geopolitici e sui conflitti che si stanno combattendo in questi tempi. Uno su tutti il conflitto in Ucraina. E così il portavoce di Mosca, Dmitri Peskov, dichiara senza giri di parole la posizione del Cremlino alla luce dei risultati arrivati dalle urne: "Le elezioni del Parlamento europeo hanno dimostrato che la popolarità dei partiti di destra è in crescita e che presto raggiungeranno gli attuali leader europeisti", ha affermato Peskov. Ma non finisce qui.

Le parole del Cremlino si fanno più precise: "A quanto pare, la maggioranza (al Parlamento europeo, ndr) sarà filoeuropea e filoucraina. Resta da analizzare la futura composizione del Parlamento europeo, ma vediamo anche dinamiche volte ad aumentare la popolarità dei partiti di destra. Questa dinamica è visibile a occhio nudo", ha detto Peskov ai giornalisti.

"E, naturalmente, nonostante il fatto che per ora gli europeisti mantengano le loro posizioni di leadership, col tempo, a quanto pare, i partiti di destra li raggiungeranno", ha sottolineato il portavoce di Vladimir Putin, avvertendo che il Cremlino "sta seguendo attentamente questi processi". Insomma Mosca prova a mettere il cappello sul voto, ma di fatto il prossimo Parlamento europeo sarà ancorato fortemente ai valori europeisti e soprattutto Occidentali.