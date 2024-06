Kate Middleton, il labiale di George rivela come sta davvero la principessa

16 giugno 2024 a

Kate Middleton è apparsa nuovamente in pubblico. Per festeggiare il compleanno di Re Carlo, la principessa ha sfilato in carrozza per le vie di Londra affacciandosi anche dal balcone reale di Buckingham Palace. È apparsa sorridente davanti ai fotografi ma appena il suo volto si è girato ecco che è apparsa un'espressione gelida che ha preoccupato e non poco i sudditi. Un comunicato della Royal Family ha poi fatto crescere l'apprensione tra i sudditi. Infatti la casa reale ha fatto sapere che il ritorno di Kate in pubblico per questa occasione non significa che la principessa tornerà nuovamente a breve a tutti i suoi impegni.

La battaglia da combattere contro il cancro è lunga e dura e il suo corpo ha ancora bisogno di riposo. "Come saprà chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni sì e giorni brutti. In quei giorni brutti ci si sente deboli, stanchi e ci si deve arrendere al riposo del corpo. Ma nelle giornate buone, quando ci si sente più forti, si vuole sfruttare al massimo la sensazione di stare bene", ha fatto sapere la principessa del Galles.

Ma in tanti hanno acceso i riflettori anche sui figli di corte. Una lettrice labiale, Juliet Sullivan, ha rivelato poi al Daily Mail le tenere parole che il principino George avrebbe detto alla mamma durante la parata per rassicurarla. "Sembrano tutti così felici", avrebbe sussurrato il bimbo alla mamma. Un segnale chiaro: Kate è amata dai suoi sudditi e dalle parole del bimbo si evicne che forse il sereno sta per tornare...