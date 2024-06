Putin e Kim Jong-un, all'incontro spunta un pugnale: scena raggelante in Corea del Nord

20 giugno 2024 a

a

a

Per la prima volta in 24 anni, Vladimir Putin ha fatto visita alla Corea del Nord. Il presidente russo è infatti approdato a Pyongyang per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un. I due hanno firmato un trattato per la cooperazione strategica che prevede assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei due Paesi. Oltre al patto concordato, i due capi di Stato hanno rinnovato l'amicizia tra i due popoli che oramai resiste da diversi decenni.

Che la visita di Putin sia stata 'affettuosa', lo si è capito anche dai doni che lo zar russo ha voluto regalare al leader nordcoreano: un'altra Aurus - un'auto di lusso -, un set da thé e perfino un pugnale. A 'raccontare' dei doni di Putin a Kim Jong Un è stato il consigliere della presidenza, Yury Ushakov. E, riporta l'agenzia Tass, Ushakov precisa che "questa è la seconda" Aurus, "non la terza" donata a Kim.

Vladimir Putin mette nel mirino il Vietnam: sfida totale agli Stati Uniti

È stato lo stesso Putin, durante la visita dello scorso settembre di Kim in Russia, a mostrare il suo bolide, 'firmato' Aurus, al leader nordcoreano che avrebbe una collezione di auto di lusso straniere. Quella di Putin è una Aurus Senat. E, dopo il 'primo regalo' di febbraio, Kim ha 'debuttato' in pubblico il 15 marzo con l'auto ricevuta in "dono" da Putin. I nordcoreani ne hanno parlato come di un' "auto privata speciale", "perfetta" e "completamente affidabile". Alla conferma del "dono", arrivata a febbraio dal Cremlino, la Corea del Sud aveva subito protestato, ricordando come "tutti gli Stati membri dell'Onu siano obbligati a rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulle sanzioni contro la Corea del Nord" che "vietano la fornitura diretta e indiretta, la vendita o il trasferimento di tutti i mezzi di trasporto alla Corea del Nord, comprese le auto di lusso".