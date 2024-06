Kate Middleton, nuova uscita pubblica a Wimbledon? Tam tam impazzito

28 giugno 2024 a

Tam tam impazzito a Londra. Gli esperti della Famiglia reale si dicono convinti che Kate Middleton si stia preparando a una seconda uscita pubblica dopo l'annuncio di avere il cancro e di essersi sottoposto a una chemioterapia.

Dopo la sua partecipazione al Trooping the Coulour, dove si è affacciata dal balcone reale, la principessa del Galles potrebbe andare a Wimbledon per presenziare al torneo di tennis che si svolgerà dal 1 al 14 luglio. Catherine però non ha confermato né smentito le indiscrezioni di stampa. E potrebbe dare una risposta a ridosso dell'evento, esattamente come ha fatto per il Trooping. Allora infatti la principessa confermò la sua presenza il pomeriggio precedente.

"Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi, ma ho capito che vorrebbe andare a Wimbledon" ha dichiarato Emily Andrews. "Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità. Tutto quello che sappiamo è che lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile", ha aggiunto Debbie Evans sul Telegraph Sport.

Quello che sembra certo è che tutti gli esperti scommettono sulla sua partecipazione a Wimbledon, del resto la principessa è una appassionata di tennis e ha sempre assistito alle più importanti partite.