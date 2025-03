Kate Middleton, niente più foto per la Festa della mamma dopo lo scandalo del 2024

Quest'anno niente foto sui social per celebrare la Festa della mamma: la principessa del Galles e futura regina d'Inghilterra, Kate Middleton, non vuole rischiare di sbagliare dopo lo scandalo dell'anno scorso. Ieri, il 30 marzo, quarta domenica di quaresima, si celebrava nel Regno Unito la Mothering Sunday, la “domenica materna”, quella che noi invece chiamiamo la Festa della mamma.

La Middleton questa volta non ha scelto di omaggiare il suo essere mamma o la madre Carole, bensì Madre Natura. Sui profili social dei Wales, Kate ha condiviso un video che mostra le bellezze della natura anglosassone. “Nel corso dell’ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario”, ha scritto la principessa a corredo del filmato. Poi, ha invitato tutti a “celebrare Madre Natura e riconoscere come i nostri legami con il mondo naturale possano aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma a ricordarci anche il ruolo che ricopriamo nel ricco arazzo della vita”. Non è la prima volta che la moglie del principe William propone questo tema. Più volte, infatti, ha sottolineato quanto il riconnettersi con la natura l’abbia aiutata nel suo percorso di guarigione dal cancro.