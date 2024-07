Joe Biden, "fino alla fine": cosa trapela dalla telefonata con lo staff

03 luglio 2024 a

a

a

"Starò in questa corsa fino alla fine": Joe Biden lo avrebbe detto durante una telefonata con lo staff della sua campagna, come riferito da una fonte alla Cnn. “Sono in questa corsa fino alla fine e vinceremo perché quando i democratici si uniranno, vinceremo sempre. Proprio come abbiamo battuto Donald Trump nel 2020, lo batteremo di nuovo nel 2024”, avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti al suo team.

Intanto, dopo la prima smentita delle voci su un possibile ritiro di Biden dalla corsa alle presidenziali, dalla Casa Bianca ribadiscono: "Joe Biden non sta assolutamente pensando di ritirarsi". A dirlo la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa. "È falso", avrebbe detto il presidente, secondo la portavoce, a proposito dell'articolo del New York Times sul suo passo indietro. "Continuerà a combattere per il popolo americano. È impegnato nel lavoro di presidente, di comandante in capo", ha sottolineato la funzionaria.

Jean-Pierre ha riferito anche che negli ultimi mesi Joe Biden "non ha sostenuto" nessun un esame medico. L'ultimo è stato effettuato a febbraio. La performance al dibattito con Donald Trump, per nulla brillante, sarebbe da attribuire solo alla stanchezza per i numerosi viaggi fatti in Europa nell'ultimo periodo e a un'influenza. Intanto, secondo l'Associated Press, il presidente e la sua vice Kamala Harris hanno preso parte a una conference call con il Democratic National Committee e assicurato che "continueranno a combattere".