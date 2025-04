L'Eredità, "i quiz li ho scritti io": clamorosa confessione della star della tv

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Beatrice Luzzi ha raccontato di quando era all'apice della popolarità. Talmente famosa da impressionare anche la queen Madonna: " Ero al culmine della popolarità , tutti mi chiedevano l'autografo. Madonna stupita mi chiese: ' ma tu chi c***o sei? '". Ma prima di arrivare alla vetta, ha dovuto affrontare tanta gavetta.

Beatrice Luzzi ha rivelato di aver scritto in passato alcuni quiz per L'Eredità , il game-show di Rai 1. "Lavoro di fine intelletto - ha spiegato la star della televisione -, sondavo tutto lo scibile umano , domande e risposte passano tre fasi di verifica, anche le risposte sbagliate devono essere credibili. Una faticaccia, facevo ricerche 12 ore al giorno".

La prima esperienza in uno spot pubblicitario con Gassmann padre e figlio: "Ero imbarazzata ma orgogliosa. Alessandro? Non è il mio tipo, non mi piacciono gli uomini molto alti, li preferisco sul metro e 75-78. Capelli lunghi, gambe forti. Mi piace Bradley Cooper, bello e figo con carattere". Poi la fiction Vivere. "Quando la lasciai guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero superpopolare ma quel ruolo mi stava consumando l'anima - ha svelato Lucci -. E l'ho mollato. L'ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po'".