Fabio Rampelli sbotta alla Camera: "Fuori dall'aula!"

Un'Aula indisciplinata che fa perdere la pazienza a Fabio Rampelli. Il presidente di turno dell'aula di Montecitorio è stato costretto a bacchettare i deputati che, durante l'illustrazione e il voto delle questioni pregiudiziali di costituzionalità alla proposta di legge sulle funzioni della Corte dei Conti, hanno continuato a chiacchierare.

Da qui lo sfogo: "C'è un brusio diffuso che impedisce di parlare a chi interviene, c'è chi sale e chi scende le scale per intrattenersi in conversazioni con altri deputati, ci sono capannelli di qua e di là di deputati che chiacchierano... Tutto questo è un comportamento impensabile da tollerare in un'aula parlamentare". E ancora: "Debbo criticare il brusio continuo anche in riferimento alla lettera inviata in data odierna dal presidente Fontana ai gruppi, mi vedo costretto a sollecitare i capigruppo o in loro vece i delegati d'Aula, ad adoperarsi affinché in Aula i deputati non si intrattengano in conversazioni rumorose e tali da compromettere il corretto decorso dei lavori".