Lo stato delle cose, il generale Vannacci spiana la Appendino: "Se lo ricorda?"

E ancora: "Queste sono state le politiche che hanno sostenuto i Cinque Stelle e che loro hanno eletto con i loro voti la prima legislatura Ursula von der Leyen. Questo è quello che ci ha mandato in crisi, non i dazi che avranno effetto tra tre, quattro o cinque mesi".

Volano stracci a Lo Stato delle Cose. In onda lunedì 7 aprile su Rai 3, la trasmissione condotta da Massimo Giletti ha visto protagonisti il generale Roberto Vannacci e Chiara Appendino . "La crisi attuale non sono i dazi di Trump, ma le politiche scellerate che ha fatto l'Europa negli ultimi dieci anni - ha premesso l'europarlamentare della Lega -. Queste politiche sono state sostenute dai Cinque Stelle. È stato il Green Deal , la rivoluzione ecologica, il fatto di dover delocalizzare l'industria, il rilancio della natura selvaggia, il fatto di non dover far produrre agli agricoltori".

Per il generale "bisogna parlare di oggi, è giusto eliminare il Green Deal, è giusto eliminare ciò per cui i grillini si sono spesi". Poi, rivolgendosi direttamente alla deputata M5s: "Ma lei se li ricorda i picchetti No Tap? Il gasdotto che ci ha salvato la vita... Il no trivelle, il no tutto. Questo ci ha ridotto in braghe di tela". E di fronte a tutto questo Appendino non può che stare in silenzio.