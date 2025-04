Jannik Sinner, "ascoltami!": clamoroso, come lascia il commentatore senza parole

Per Jannik Sinner è iniziato il conto alla rovescia. Il campione altoatesino potrà tornate a giocare il 4 maggio, quando il suo nome spunterà in tabellone agli Internazionali d'Italia. Nel frattempo il numero 1 si sta godendo il momento di stop senza però mai dimenticare il tennis. A riferirlo Prakash Amritraj, ex tennista indiano da anni apprezzato commentatore di Tennis Channel. È stato lui a incontrarlo a Monte Carlo, in palestra.

"Quando sono qui frequento una palestra, quella dove vanno molti giocatori, ma stavolta l'ho cambiata - ha spiegato Amritraj -. Mi stavo allenando quando a un certo punto ho visto un bel signore avvicinarsi a me. Aveva un grande stile. Era Jannik. Mi fa ascoltami! E mi ha detto chiaramente che sarà pronto per Roma. Ha detto esattamente: ‘Sarò così pronto quando sarò a Roma'. Comunque si stava allenando duramente in palestra. È stato fantastico vederlo così sorridente. Era molto felice di potersi mettere questa cosa alle spalle una volta per tutte".