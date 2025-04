Alessandra Todde, perché il 22 maggio può essere il giorno della fine

"La Giunta attenderà l'esito definitivo dell'autorità giudiziaria per potersi esprimere" su Alessandra Todde. Alla presidente della Regione Sardegna sono state contestate irregolarità nelle spese elettorali. Irregolarità che potrebbero farle perdere il posto ottenuto il 20 marzo scorso. A riguardo, la Giunta per le elezioni si è nuovamente riunita concludendo che attenderà l'esito della sentenza del tribunale di Cagliari, fissata per il 22 maggio prossimo, prima di esprimersi sulla decadenza della presidente della Regione.

Nel mirino la rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del febbraio 2024. In base a quanto stabilito al quarto punto dell'articolo 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale, "per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza". "Come presidente della Giunta delle elezioni ho inviato oggi una nota al presidente del Consiglio regionale - ha spiegato Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra Todde), presidente della Giunta per le elezioni - in cui comunico che attenderemo l'esito definitivo dell’autorità giudiziaria per poterci esprimere. Siamo fiduciosi e aspetteremo che la magistratura porti avanti il suo lavoro".