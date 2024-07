Noora Fagerstrom, la parlamentare finlandese posa completamente nuda: le foto

07 luglio 2024 a

Un caso che sta facendo discutere da giorni la Finlandia e che ora rompe i confini nazionali. Si parla di Noora Fagerstrom, parlamentare finlandese di 39 anni, la quale sta facendo parlare, e parecchio, di sé per aver scelto di posare nuda per il principale quotidiano del Paese, ovvero l'Helsingin Sanomat.

Già, la Fagerstrom proprio come mamma l'ha fatta, senza veli, il tutto in una rubrica curata dal quotidiano in cui politici e personaggi famosi vengono invitati ad aprirsi e a spiegare quale tipo di rapporto abbiano con il proprio corpo. Si tratta, con assoluta probabilità, della prima parlamentare in carica che sceglie di mettersi a nudo e di posare senza veli.

La Fagerstrom spiega: "Mi piace il mio corpo, ma ho anche dei problemi, come la scoliosi e un'ernia nella schiena". Dunque altre ammissioni: "Mi piacciono le mie gambe forti. I piedi sono brutti, hanno ossa fragili che mi fanno scartare quasi tutte le scarpe che ho. Non metto i tacchi".

La parlamentare 39enne è stata eletta tra le fila del centrodestra nella circoscrizione Uusimaa. Sul quotidiano, nel servizio "piccantissimo", campeggiano due foto: una in cui indossa un tubino nero e poi la seconda, senza veli, al naturale, scatto nel quale mette in scena un salto e sorride.

La Fagerstrom ha una priorità politica, "far rispettare gli interessi degli imprenditori". E proprio per questo, in Finlandia, fece già molto parlare di lei un anno fa, quando divenne consulente della trasmissione The Apprentice, lanciata molti anni fa negli Stati Uniti da Donald Trump e poi esportata in molti paesi, Italia compresa.