Gran Bretagna, tre donne ammazzate con una balestra: "Killer in fuga"

È caccia all’uomo in Gran Bretagna, dove il 26enne Kyle Clifford ha colpito a morte con una balestra tre donne, uccidendole, e poi si è dato alla fuga. Lo rende noto il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson parlando di tre "orribili omicidi mirati" avvenuti nell’Hertfordshire. Le tre vittime erano imparentate tra loro e avevano 61, 25 e 28 anni, ha aggiunto Simpson in conferenza stampa, spiegando che per ucciderle è stata usata "una balestra", ma "potrebbero anche essere usate altre armi". Il ministro dell’Interno Yvette Cooper ha scritto su ’X’ di essere tenuta "pienamente aggiornata" sulla "morte di tre donne davvero scioccante" nell’Hertfordshire. "Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso", ha aggiunto. La polizia britannica ha chiesto all’omicida di arrendersi.



Sembra escluso, al momento, il movente terroristico. "Kyle, tu stai sentendo queste parole: ti preghiamo di arrenderti" queste le parole dell'appello diffuso dal capo della polizia locale. Il triplice delitto sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri nella località di Bushey. I cadaveri delle tre donne sono stati trovati all'interno di un appartamento, si ritiene siano tra loro parenti.