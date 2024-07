Joe Biden, ansia per il presidente: incontro segreto tra trumpiani e delegati Ue dopo il vertice Nato

11 luglio 2024 a

La salute del presidente americano Joe Biden preoccupa tutti, anche le delegazioni europee. Alcune di queste, a margine del vertice Nato, hanno deciso di incontrare figure vicine al repubblicano Donald Trump, in corsa alla Casa Bianca come principale sfidante di Biden. In particolare, come scrive il Financial Times, avrebbero incontrato il generale Keith Kellogg e l’ex segretario di stato Mike Pompeo. Un diplomatico americano al Corriere della Sera avrebbe detto che se pubblicamente non si parla delle condizioni del presidente degli Usa, dietro le quinte invece è quello l'argomento principale.

Intanto, starebbero aumentando i dubbi tra i dem sull'effettiva capacità di Biden di farcela alle elezioni di novembre. Dopo il summit della Nato, durante la cosiddetta foto di famiglia, un giornalista ha urlato in direzione di Biden chiedendogli: "Signor Presidente, Nancy Pelosi la supporta ancora?". Nessuna risposta da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Anche se poche ore prima, in un'intervista tv, l'ex speaker della Camera era stata molto chiara: "Sta a lui decidere. Lo stiamo incoraggiando a decidere". Peccato però che Biden abbia già deciso, convinto ad andare avanti nella corsa.

A scaricare il presidente anche George Clooney, che in un intervento sul New York Times ha invitato Biden a ritirarsi: "Non può vincere la sua battaglia contro il tempo". Poi ha aggiunto che il Joe visto alla raccolta fondi a Hollywood dello scorso 15 giugno "non era il Joe grandioso del 2010 e nemmeno quello del 2020, era lo stesso uomo che l’America ha visto al dibattito tv", con riferimento alla disastrosa performance del presidente durante il dibattito televisivo con Trump.