Maco Damilano, la profezia sul nuovo Papa

Alla domanda se ci fosse "un possibile underdog che potrebbe sparigliare la carte", Damilano rispondeva così: "Un cardinale, americano, ma non amico di Trump. E c'è anche un nome che circola, quello di Robert Francis Prevost . Cardinale di Curia, Prefetto per la Congregazione dei vescovi, è stato missionario in Perù e potrebbe rappresentare quell'americano che non piace a Trump . Ecco, questa sarebbe una sorpresa".

"La profezia di Marco Damilano ". Il giornalista ex Espresso, oggi conduttore de Il cavallo e la torre su Rai 3, riceve i complimenti di Corrado Formigli a PiazzaPulita , su La7. Nel giorno dell'elezione di Papa Leone XIV , a sorpresa, Formigli rimanda in onda un'intervista fatta a Damilano una settimana fa, giovedì 1 maggio, in piena febbre da Conclave e toto-Papa .

"Ogni giornalista ha fatto nella propria cameretta il video per tutti i cardinali. Poi taaaac è fatta", "Non amico nemmeno dei comunisti visto che in Perù era in contrasto con Sendero Luminoso. Strano non l'abbia ricordato in trasmissione", "Al prossimo giro gli chiedo i numeri del lotto...", "Marco ha informazioni di prima mano...", "Grande Damolano sempre bravissimo a captare le esigenze e umori del tempo che stiamo attraversando", "Ecco un degno avversario di Giuseppe Pastore", "Niente niente ce sa pure anticipà er nome del futuro allenatore della Roma?".