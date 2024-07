Heather Parisi, bordata su Biden e sinistra: "Gufate sulla morte di Putin"

Andrea Carrabino 12 luglio 2024 a

Nel giro di un paio di settimane Joe Biden è passato dall'essere l'unica speranza dell'America dem contro un possibile ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump a un ingombrante peso di cui liberarsi il prima possibile.

Da quel disastroso dibattito televisivo con lo sfidante repubblicano, "Sleepy Joe" non ne ha più azzeccata una. E ora anche i più noti sostenitori del Partito democratico - come George Clooney, il New York Times e Barack Obama - lo hanno scaricato. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea. È mai possibile che le condizioni di salute di Biden siano peggiorate così in fretta? E, ancora, è possibile che in casa dem nessuno si fosse reso conto di questo problema enorme?. "A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina", diceva Giulio Andreotti.

Anche per Heather Parisi c'è qualcosa che non quadra. La celebre cantante e ballerina italo-americana ha lanciato un vero e proprio J'accuse contro l'establishment democratico colpevole, secondo lei, di aver ignorato di proposito le condizioni di salute di Biden. "È vergognoso come il mainstream fino a poche settimane fa abbia volutamente ignorato la precaria lucidità mentale di JoeBiden nonostante fosse sotto gli occhi di tutti ormai da parecchio tempo.", scrive su X Parisi.

Secondo la soubrette, questa strategia dei media mainstream americani aveva un chiaro e unico scopo. "Hanno addirittura gufato, senza successo, sulla salute di Vladimir Putin pur di distrarre l'opinione pubblica - ha sottolineato Parisi - e hanno in questo modo lasciato liberi i clan Obama e Clinton di governare gli USA e il mondo".