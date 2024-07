Thomas Matthew Crooks ha usato un AR-15 per colpire Trump

14 luglio 2024 a

L’AR-15, l'arma usata dall'attentatore di Trump, Thomas Matthew Crooks, è un fucile semi-automatico progettato nel 1957. Per problemi economici, il progetto fu venduto alla Colt che lo modificò e ne fece l’M-16, destinato all’uso militare. Attualmente la Colt usa il termine AR-15 per indicare i suoi fucili semiautomatici per uso civile, e per estensione viene usato per indicare armi simili vendute da altri produttori. Il calibro è il 5,56 NATO. L’unica differenza tra con quello militare è che mentre l’M-16 può sparare sia un colpo singolo che una raffica continua, l’AR-15 spara singoli colpi ogni volta che viene premuto il grilletto anche se può essere modificato per sparare raffiche continue. Fino all’inizio della presidenza Biden, era in commercio un kit da 99 dollari che lo modificava da semi automatico ad automatico. I due 'mitra' sparano colpi fino all’esaurimento del caricatore (da un minimo di 5 ad un massimo di 100 proiettili). Essendo un’arma semiautomatica, l’AR-15 non è un fucile 'da cecchino'. I tiratori scelti preferiscono fucili a colpo singolo, di calibro maggiore e con ottiche di mira che li rendono letali anche a grandi distanze. Nell’attentato di ieri, l’uomo avrebbe sparato da circa 150 metri, distanza assolutamente adeguata al fucile che aveva in mano. È mancata la precisione perchè è impossibile mantenere la mira quando si sparano colpi in rapida successione.

Facile da trovare in commercio negli Usa, l’AR-15 è l’arma tipica delle sparatorie di massa. Il fucile è stato utilizzato in diverse stragi nelle scuole statunitensi: il diciannovenne Nikolas Cruz il giorno di San Valentino del 2018 per il massacro di 17 persone alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. Il 22 aprile 2018 da Travis Reinking, condannato successivamente a quattro ergastoli, in una sparatoria a Nashville, in Tennessee, che provocò tre feriti e la morte di quattro persone. Il 25 maggio 2022, dal diciottenne Salvador Rolando Ramos per il massacro alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. Il 28 marzo 2023, nell’istituto Convent School di Nashville, Audrey Elizabeth Hale di 28 anni, ha ucciso tre bambini di 9 anni, la preside, il custode e una supplente e lei stessa rimasta vittima dello scontro a fuoco con la polizia.