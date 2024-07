Trump, ecco la foto che zittisce i complottisti: com'è stato colpito

14 luglio 2024 a

C'è una foto, scattata da un inviato del New York Times, che mostra l'esatta traiettoria di un proiettile accanto alla testa dell'ex presidente Donald Trump, che ieri è stato ferito a un orecchio mentre teneva un comizio a Butler. L'immagine è stata realizzata dal fotografo Doug Mills, che da anni lavora per il quotidiano americano e che si trovava lì proprio per seguire l'evento del candidato repubblicano alla Casa Bianca. Mills stava scattando delle foto da sotto il palco, quando l'attentatore - Thomas Matthew Crooks - ha aperto il fuoco contro il tycoon.

Resta da capire come il fotografo sia riuscito a catturare il preciso momento in cui la pallottola ha sfiorato Trump. La precisione dello scatto è sicuramente dovuta alle caratteristiche tecniche della macchina fotografica usata da Mills. Si tratterebbe di una macchinetta digitale Sony che scatta fino a 30 fotogrammi al secondo e con una velocità dell'otturatore rapidissima di 1/8.000. Facendo tanti scatti in sequenza, quindi, è probabile che il fotografo sia riuscito a catturare, in una frazione di secondo, il proiettile alla sinistra del tycoon, che ha sfiorato la sua testa.

Secondo l'angolazione, il proiettile immortalato non dovrebbe essere quello che poi ha colpito di striscio l'orecchio dell'ex presidente. ​A confermare l'autenticità dello scatto è stato anche un agente dell'Fbi in pensione, Michael Harrigan, intervistato dal New York Times: la foto "potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento d’aria dovuto a un proiettile. L’angolo sembra un po’ basso per essere passato attraverso il suo orecchio, ma non impossibile se l’uomo armato ha sparato più colpi".