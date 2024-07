Re Carlo, brutto infortunio per la regina Camilla: ecco di cosa si tratta

16 luglio 2024 a

Guaio per la regina Camilla. La consorte di re Carlo III, durante il soggiorno alle isole Normanne, si è infortunata. Alcuni fotografi, infatti, l'hanno immortalata con un bendaggio alla caviglia. La regina Camilla è stata ripresa a fianco di Carlo a Guernsey (una delle isole del Canale) e alla folla di spettatori è stato subito chiaro che avesse subito un infortunio: alla caviglia sinistra la sovrana porta una fasciatura di sostegno, a seguito di una distorsione. Niente di grave, però, dato che riesce ad appoggiare il piede senza dover utilizzare le stampelle e sorride ai fotografi.

Al cappotto blu, Camilla ha abbinato una collana e delle décolleté nere a tacco basso mentre, ancorato al suo braccio, il monarca ha indossato un completo grigio chiaro e un fazzoletto da taschino in tinta con il look della moglie. La coppia reale si trova sulle isole Normanne da lunedì 15 luglio, quando è avvenuto il piccolo incidente, su cui non sono state rilasciate altre informazioni. Durante il loro soggiorno hanno già avuto occasione di incontrare delle persone molto speciali per Carlo, ovvero le figlie del signor Peter Voute, un veterano della Marina che gli ha insegnato a pilotare gli elicotteri.

"Il Re ci ha scritto personalmente – dicono le due sorelle – È stato qualcosa di inaspettato, come un regalo postumo da parte di nostro padre. Lui era molto riservato a riguardo. Siamo rimaste sorprese e commosse dal fatto che il monarca se ne ricordasse. Pensavamo di ricevere una nota generica in cui si diceva che il Re esprimeva le sue condoglianze – continua a raccontare una delle donne – ma è stata la grande gentilezza della lettera, che è molto privata e i fiori che ci ha inviato a commuovermi profondamente".