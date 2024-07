Biden, il Covid non basta: "Continuerò la mia campagna". E Trump fa festa

19 luglio 2024 a

Tiene duro, Joe Biden: nemmeno il Covid, che sta superando, ha convinto il presidente uscente degli Stati Uniti a mollare e cedere la candidatura alla Casa Bianca alla sua vice Kamala Harris.

Assalito da domande sulla sua età (81 anni) e sull'isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus, Biden ha infatti ha affermato che riprenderà la sua campagna la prossima settimana, contrariamente alle indiscrezioni che avevano ipotizzato una rinuncia al ruolo di rappresentante dei democratici per le elezioni presidenziali del prossimo novembre, che lo vedranno contrapposto al ticket repubblicano Trump-Vance. Una rinuncia che sarebbe dovuta arrivare già in questo weekend, proprio con la "scusa" del Covid.

Continuano a tremare i democratici, che vorrebbero costringere al passo indietro l'ormai improponibile Biden, di fatto già sfiduciato ufficiosamente da molti parlamentari liberal, opinionisti di peso e addirittura dall'ex presidente Barack Obama. E gongola Donald Trump, che secondo gli ultimi sondaggi addirittura rischierebbe di "travolgere" Sleepy Joe in praticamente tutti gli Stati.

"La posta in gioco è alta e la scelta è chiara. Insieme vinceremo", ha detto invece Biden in una dichiarazione del suo team della campagna, a poche ore dalla fine della convention repubblicana di Milwaukee che ha incoronato il duo Donald-JD. "La visione cupa di Donald Trump per il futuro non rappresenta chi siamo come americani (...). Non vedo l'ora di tornare in campagna la prossima settimana per continuare a mettere in luce la minaccia".

"Il presidente ha completato questa mattina la sua quarta dose di Paxlovid. I sintomi principali continuano a essere la tosse molle e non produttiva e la raucedine, ma sono migliorati significativamente rispetto a ieri", ha poco prima reso noto in un comunicato il suo medico curante Kevin O'Connor. "Il polso, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria e la temperatura rimangono assolutamente normali. La sua saturazione di ossigeno continua a essere eccellente e i suoi polmoni rimangono limpidi", ha aggiunto. Biden continuerà a lavorare in isolamento.