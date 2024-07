"Trump in Michigan contro Biden in Michigan": video virale, un confronto impietoso

21 luglio 2024 a

"Trump in Michigan contro Biden in Michigan". Subito dopo il comizio di Donald Trump a Grand Rapids, il primo in pubblico dopo l'attentato subito a Butler, in Pennsylvania, su X, l'ex Twitter, sta diventando virale un video impietoso che paragona l'evento del candidato repubblicano, affiancato dal suo vice JD Vance, a quello del presidente democratico uscente.

Da un lato migliaia di sostenitori festanti, in un clima di euforia e di attesa per quella che appare oggi una vittoria annunciata alle presidenziali di novembre. Dall'altro una sala spoglia, disadorna, dimessa: un low profile che testimonia come il presidente democratico sia quasi sopportato dal suo stesso partito, di sicuro non supportato adeguatamente. Forse anche perché da settimane i finanziamenti alla sua campagna elettorale stanno venendo congelati per convincerlo a fare un passo indietro e ritirarsi. Sintesi brutale: una festa contro una cerimonia dal sapore quasi funebre.

Il comizio di Trump in Michigan ha scatenato anche un piccolo incidente diplomatico con il Messico. Il leader repubblicano ha infatti schernito il ministro dell'Economia in pectore messicano Marcelo Ebrard, ricordando come nel 2019 minacciò il suo governo di pesanti dazi doganali se non avesse messo a disposizione 28mila soldati per proteggere i lavori di costruzione del muro al confine degli Stati Uniti. "Il signore che rappresenta il presidente ha detto: 'Vorrei discutere di questo con il presidente' e io ho risposto: 'avete cinque minuti perché devo partire, ho qualcosa di molto importante da fare'", fu la sprezzante risposta dell'allora presidente americano. Secondo il tycoon, Ebrard sarebbe tornato subito dopo con la risposta: 'Signor Presidente, ci piacerebbe darle soldati per proteggere il suo muro, gratuitamente, Ovviamente'." Una ricostruzione che la presidente eletta del Messico Claudia Sheinbaum ha smentito esprimendo sulle reti sociali "rammarico per il linguaggio volgare dell'ex presidente Trump".