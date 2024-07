Joe Biden, il ruolo di Nancy Pelosi: "Se dice che sei morto, sei morto"

22 luglio 2024 a

Dopo tre settimane da quel disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, Joe Biden ha finalmente sciolto le riserve: non sarà lui a sfidare il repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. La decisione, chiara a tutti i suoi sostenitori, è maturata soltanto nelle ultime 48 ore. Il dem, infatti, ha capito che non aveva più il sostegno dei sondaggi e nemmeno del suo partito. E così ha deciso di annunciare il suo ritiro pubblicando una lettera ai cittadini americani sul suo profilo X. I manager della campagna elettorale e il team della Casa Bianca hanno appreso le sue intenzioni soltanto pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale. Non ci sarebbe stato un incontro finale.

"Ha lasciato che suo marito prendesse la decisione; il ruolo di Jill Biden è stato appoggiarla", riferisce al Corriere della Sera Anita McBride, ex capo dello staff di Laura Bush. Come la moglie di Joe, anche l'ex presidente Obama ha agito nell'ombra, preferendo non esporsi pubblicamente. Chi invece ha avuto un ruolo chiave nella comunicazione politica con gli elettori democratici è stata proprio Nancy Pelosi. L'ex speaker della Camera non ha mai nascosto le sue preoccupazioni circa le condizioni di salute del dem. "Quando Pelosi dice che sei morto - spiega Jeffrey Goldberg della rivista Atlantic -, sei morto".

Nonostante la stima che nutre nei confronti di Biden, Pelosi è sempre rimasta cinica. Il suo unico obiettivo è infatti sconfiggere "quella creatura che si è insinuata alla Casa Bianca". Dopo che Mike Donilon e Steve Ricchetti - membri dello staff del presidente - hanno spiegato all'ex speaker che i sondaggi su Biden erano impietosi, il presidente temeva che Pelosi rendesse pubblici questi dati. "Nancy aveva chiarito che poteva farlo con le buone o con le cattive", rivela una fonte. A quel punto Biden si è trovato con le spalle al muro. E, piuttosto di essere scavalcato da qualcun altro, ha deciso di annunciare lui stesso il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca.