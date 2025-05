Usa, gli ex presidenti dem hanno lasciato a Trump un mondo in fiamme

Secondo dati pubblicati da Armed Conflict Location and Event Data (Acled), «negli ultimi cinque anni, i livelli di conflitto sono quasi raddoppiati». Infatti «nel 2020, abbiamo registrato 104.371 eventi di conflitto» e nel 2024, «nello stesso periodo, quasi 200.000 ». Secondo una stima prudenziale nel 2024 le vittime di questi eventi sono state circa 233.000. Alle guerre più cruente – Ucraina, Gaza e Myanmar – «si aggiungono le persistenti violenze in molti altri Paesi con alti tassi di conflitto – tra cui Sudan, Messico, Yemen e Paesi del Sahel».

I media sono concentrati solo sulla guerra fra Russia e Ucraina e su quella di Gaza , fra Israele e Hamas. Ma nel mondo sono in corso circa 56 conflitti armati: è «il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale», spiega la 18’ edizione del Global Peace Index dell’Institute for Economics & Peace (Iep). Migliaia di morti, terribili violenze e tanti profughi di cui sappiamo pochissimo. Il presidente americano Trump, che è a capo della prima potenza del pianeta (e cerca di pacificare i focolai più gravi, nell’assenza dell’Onu), ha ereditato dalla precedente amministrazione Dem un mondo in fiamme.

Secondo il Global Peace Index ben 97 Paesi hanno visto un deterioramento della pace (il numero più alto dall’inizio del Gpi, nel 2008) e circa 92 «sono attualmente coinvolti in conflitti oltre i loro confini». È stato calcolato anche «l’impatto economico globale della violenza nel 2023» che è arrivato a 19,1 trilioni di dollari, «pari al 13,5% del Pil globale». Quindi una gravosa perdita di reddito pro capite che incide sulla qualità della vita. «La spesa per il peacebuilding e il peacekeeping è stata di 49,6 miliardi di dollari, pari a meno dello 0,6% della spesa militare totale», mentre l’aumento di conflittualità ha provocato una maggiore militarizzazione in 108 paesi, ma soprattutto, oltre ai morti, ha devastato tante popolazioni: «110 milioni di persone sono rifugiate o sfollate a causa di conflitti violenti, con 16 paesi che attualmente ospitano più di mezzo milione di rifugiati».

Perfino il Washington Post, a dicembre 2024, in pratica alla conclusione della presidenza Biden e alla fine di quel ciclo neocon/liberal che aveva puntato tutto su un assetto planetario unipolare, scriveva: «Il mondo ha assistito a un’impennata impressionante di conflitti nell’ultimo anno». Questo pianeta in fiamme è l’eredità avvelenata che oggi Trump si trova a dover affrontare e curare, l’eredità – ripetiamolo – di un ciclo politico che è cominciato, in pratica, dalla presidenza Clinton, negli anni Novanta, subito dopo il crollo del Muro di Berlino. Oggi vediamo la fine del tanto decantato “Nuovo ordine mondiale”.

È negativo il bilancio politico, economico e umano di quel tipo di Globalizzazione. Un’era che pretendeva di portare la “pace perpetua” e che invece sta finendo fra le rovine di una guerra planetaria (Papa Francesco parlava di «Guerra mondiale a pezzi»). Un’era che fu annunciata dall’utopia della “Fine della storia” di Francis Fukuyama e invece si è svolta secondo il copione dello “Scontro delle civiltà” previsto da Samuel Huntington. Un’era che prometteva ricchezza, ma che – oltre a pochissimi grandi entità finanziarie – ha arricchito soprattutto la Cina (oggi minacciosa potenza globale), impoverendo il ceto medio e le fasce popolari dei Paesi occidentali (da noi anche per la gravosissima penalizzazione dovuta alla Ue).

Oggi anche i conflitti apparentemente periferici nascondono, dietro agli odi fra gruppi etnici o potentati locali, le grandi partite globali. Ieri Avvenire titolava: «Sudan, l’allarme delle Nazioni Unite: “Situazione umanitaria al collasso”». Due anni di guerra civile, 14 milioni di sfollati, con massacri stupri e violenze. Nell’articolo sottostante – titolo: «Fermate il genocidio in Darfur» – si parla di «pulizia etnica in Darfur - terra ricca di oro e uranio che interessano gli Emirati arabi e i russi – per sostituire gli abitanti di etnia Masalit con persone di origine araba».