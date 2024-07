Trump-Harris, il sondaggio Cnn: tycoon in vantaggio, ecco le cifre

24 luglio 2024 a

Dopo il clamoroso sondaggio di Reuter-Ipsos di ieri che dava Kamala Harris davanti a Donald Trump di ben due punti percentuali, arriva una nuova rilevazione che stravolge completamente il quadro. Secondo quanto sondato dalla Cnn, il tycoon sarebbe in vantaggio sulla sfidante di tre punti. Ennesima figuraccia della sinistra italiana che già era pronta a proclamare la candidata democratica come la nuova paladina della democrazia americana. Come sempre in Italia ci si affida a papi - in questo caso papesse - straniere pur di gioire di una vittoria elettorale.

Il sondaggio della Cnn mostra come l'uscita di scena di Joe Biden e l'ingresso di Kamala Harris potrebbe aver riaperto la partita elettorale che sembrava chiusa in favore di Donald Trump. L'ex presidente è ancora in vantaggio ma di tre punti sulla vice presidente, ormai nuova candidata democratica in pectore, secondo la rilevazione realizzata tra il 22 e il 23 luglio, cioè dopo l'annuncio del ritiro di Biden domenica scorsa. Analoghi sondaggi realizzati dalla Cnn lo scorso aprile e lo scorso giugno davano a Trump un vantaggio di sei punti su Biden.

Intanto Donald Trump ha già fatto sapere che non si tirerà indietro di fronte a un dibattito con la sua nuova sfidante. "Ho accettato di dibattere con Joe Biden - ha ricordato il tycoon -. Ma voglio dibattere anche con lei, non sarà diverso perché hanno le stesse politiche. Sarei disposto - ha poi aggiunto - a fare più di un dibattito in realtà".