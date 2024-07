Balena attacca e colpisce in pieno la barca di pescatori e la affonda: il video-choc

25 luglio 2024 a

a

a

Le immagini spettacolari e allo stesso tempo terrificanti di una balena che attacca accidentalmente una barca di pescatori, ribaltandola e facendo finire in mare i due occupanti, stanno facendo il giro del mondo, rimbalzando online di Paese in Paese. E non potrebbe essere altrimenti: il video, come detto, è semplicemente pazzesco.

L'incidente è avvenuto nelle acque al largo di Portsmouth, nel New Hampshire, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Le scene sono state catturate da un'altra imbarcazione che, dopo essersi allontanata rapidamente per sicurezza, è tornata per soccorrere i due pescatori, fortunatamente illesi.

I due pescatori sono stati scaraventati in mare, ma sono miracolosamente rimasti indenni. Anche l'enorme cetaceo non ha riportato ferite, come confermato dalla Guardia Costiera di Portsmouth. Ryland Kenney, testimone oculare, ha raccontato a una emittente locale: "La balena si è inabissata per qualche minuto e poi è riemersa a poppa".

L'episodio è stato segnalato alla National Oceanic and Atmospheric Administration. Gli esperti, dopo aver analizzato le immagini, ipotizzano che la balena stesse mangiando con la bocca aperta e non abbia notato la barca.