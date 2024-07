Trump-Harris, il sondaggio sugli swing states condanna i dem

25 luglio 2024 a

La campagna per le elezioni americane sta entrando sempre più nel vivo. Ma al voto decisivo per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti mancano ancora quattro mesi. Nel frattempo, un sondaggio pubblicato da The Hill e dall'Emerson College Polling potrebbe già far saltare il banco. Donald Trump sarebbe in vantaggio su Kamala Harris in quattro dei cinque "swing states" che potrebbero decidere chi sarà il successore di Joe Biden alla Casa Bianca.

Per "swing states" s'intendono i cosiddetti "stati indecisi" nel quale nessun candidato o partito ha un sostegno storico tale da assicurare i punti dello Stato nel collegio elettorale. Il sondaggio sopracitato ha rilevato che il candidato repubblicano è in vantaggio su Kamala Harris di 5 punti in Arizona; di 2 punti in Georgia; di 1 punto nel Michigan; di 2 punti in Pennsylvania e in parità con lei nel Wisconsin. Allo stesso tempo però Harris ha notevolmente superato l'attuale presidente Joe Biden nei sondaggi di ciascuno degli Stati in bilico.

Intanto il tycoon continua la sua personalissima campagna contro il Partito democratico americano. Durante un'intervista rilasciata a Fox & Friends, Donald Trump ha suggerito che ci sia stato un "golpe" architettato dai dem che alla fine ha costretto Joe Biden a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. "Non volevano che si candidasse - ha accusato il tycoon- era molto in basso nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso. Sono andati da lui e gli hanno detto: 'Non puoi vincere la corsa'". L'ex presidente americano ha poi aggiunto di avere informazioni "molto attendibili" in merito alla sua tesi. "In televisione si comportano in modo così gentile e dicono 'amiamo Joe' ma dietro le quinte so per certo che sono stati brutali", ha poi concluso.