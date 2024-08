Kamala Harris e il marito Doug Emhoff, "brutta storia di corna": terremoto in campagna elettorale

04 agosto 2024 a

Una vecchia storia di corna rischia di gettare ombre pesanti su Kamala Harris. A mettere nei guai la vicepresidente, ufficialmente (anche se non ancora formalmente) la candidata dei democratici alle elezioni presidenziali di novembre al posto del ritirato Joe Biden, è Doug Emhoff. Vale a dire, suo marito.

Quello che potrebbe diventare, in caso di elezioni dell'ex procuratrice federale, il primo "First Gentleman" nella storia degli Stati Uniti, è stato infatti costretto ad ammettere il suo tradimento alla prima moglie per evitare che lo scandalo (risalente a fine anni Duemila) travolgesse direttamente Kamala a livello mediatico.

Nel 2009 Emhoff si era reso protagonista di una scappatella con Najen Naylor, giovane insegnante della scuola privata frequentata dai suoi due figli. Come riporta il New York Post, Naylor sarebbe rimasta incinta ma non avrebbe tenuto il bambino.

"Durante il mio primo matrimonio - ha spiegato Emhoff, da sempre schierato a favore dell'aborto -, io e Kerstin abbiamo attraversato momenti difficili a causa delle mie azioni. Mi sono assunto la responsabilità e, negli anni successivi, abbiamo affrontato le cose come una famiglia e ne siamo usciti più forti".

Joe Biden sapeva del tradimento quando ha scelto Harris come vicepresidente, e la stessa Kamala era a conoscenza delle turbolenze sentimentali del compagno quando i due si sposarono, nel 2014.