Easyjet, lo sciopero di Ferragosto: una giornata infernale per chi viaggia in aereo

Un Ferragosto infernale per il traffico aereo. Lo sciopero del personale di EasyJet sta determinando, a cascata, la cancellazione di numerosi voli da e per il Portogallo durante il weekend. La compagnia ha comunicato che le interruzioni riguarderanno le partenze tra il 15 e il 17 agosto, causando notevoli disagi che potrebbero estendersi anche a destinazioni oltre i confini portoghesi. La protesta è legata a problematiche come la carenza di personale e gli intensi ritmi di lavoro.

Ad ora - nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto - sono stati cancellati 232 voli su un totale di 1.138 collegamenti programmati in Portogallo. Sono state però previste delle fasce di garanzia per le destinazioni più frequentate dai portoghesi, tra cui Londra, Ginevra, Lussemburgo e l’Isola di Madeira, dove sono stati concordati servizi minimi. Tuttavia, anche i voli verso altre destinazioni potrebbero subire ritardi e cancellazioni.

Uno sciopero che va a scrivere l'ultimo capitolo di un'estate tormentata per il traffico aereo delle compagnie low-cost. Annunciato circa 15 giorni fa, lo sciopero del personale di easyJet durerà tre giorni, dal 15 al 17 agosto. Secondo quanto si apprende ha raccolto il 99% dei consensi dall'assemblea sindacale. I lavoratori protestano contro la mancanza di personale e l’aumento dei carichi di lavoro, criticando la scarsa comunicazione dell’azienda con i sindacati. La compagnia ha definito lo sciopero "inopportuno". Per certo, quello che scoccherà tra poche ore sarà un Ferragosto infernale...