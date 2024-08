Croazia, la piaga della mucillagine: rovina le spiagge e le vacanze ai turisti

14 agosto 2024 a

La mucillagine nell'Adriatico continua a creare problemi e potrebbe essere il vero nemico di questa calda estate. Nelle ultime ore stanno girando molti video di vacanzieri che immortalano le acque "sporche", piene di schiuma a riva. Sono tantissimi i vacanzieri che in Italia e all'estero non hanno potuto fare il bagno in mare, tanto che in Romagna la Regione ha già richiesto l'intervento del Governo. Ma il fenomeno proodtto da alcune alche non riguarda solo l'Italia, ma colpisce anche le coste croate dove le mucilaggini stanno creando gli stessi problemi.