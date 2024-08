Cina, le immagini delle "auto incinte": caldo estremo, cosa sta succedendo

16 agosto 2024 a

a

a

Quello che sta accadendo in Asia sembra tratto da un manga o da un anime. Ma è tutto vero. "Non è uno scherzo! Le auto prodotte in Cina rimangono incinte quando fa troppo caldo", scrive su X Jennifer Zang, reporter seguitissima nel suo Paese. In alcuni video postati sui social dalla giornalista si vedono alcune vetture posteggiate sotto il sole. Le auto, però, presentano delle protuberanze curiose che assomigliano tantissimo a una gravidanza. Questo fenomeno - detto anche delle "auto incinte" sarebbe dovuto alle elevate temperature che stanno interessando tutta la Cina.

Alla base ci sarebbe una spiegazione scientifica. In alcune zone della Cina si sfiorano i 50 gradi. Le "pance" nascono però per un problema di costruzione delle macchine su cui si applica una pellicola come nel resto del mondo. Al momento, però, questo fenomeno riguarderebbe solo quelle prodotte a Pechino. Stando a quanto sostengono gli esperti, dopo lunghe ore di esposizione ai raggi solari e alle temperature elevate, la pellicola comincia a gonfiarsi in modo spettacolare. Ma drammatico per i proprietari delle vetture. Il sito Times of India cita fonti cinesi che parlano di forze dell'ordine impegnate in una vera e propria caccia ai contraffattori delle pellicole di scarsa qualità.

China's heatwave 'inflates cars'



With record high temperatures in China - the protective films on car paints are blowing up - leading people to call them "pregnant cars." pic.twitter.com/41M3Gqe8xi — Pritam (@Pritam) August 9, 2024

I video postati sui social hanno fatto subito il giro del mondo. C'è chi ci scherza su parlando delle nuove gravidanze nate in macchina. E chi, invece, prende molto sul serio il fenomeno, che potrebbe portare a delle brutte conseguenze per gli automobilisti cinesi.