Ucraina-Russia, le indiscrezioni: cosa può accadere domani

Il Cremlino tuttavia, ha aggiunto, non è attualmente pronto a dare i nomi dei membri della delegazione russa ai colloqui sull’Ucraina a Istanbul, poichè Putin non ha ancora dato istruzioni in merito, ha aggiunto. "No, nulla è cambiato al riguardo. Lo faremo quando riceveremo istruzioni dal presidente. Non ci sono ancora state istruzioni in merito", ha detto Peskov ai giornalisti che chiedevano se ci fossero novità e se Putin parteciperà all’incontro. Bisognerà attendere domani per capire quali saranno i nomi al tavolo e cosa sarà deciso.