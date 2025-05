Trump e Leone XIV, perché possono costruire la pace

Per far finire la guerra in Ucraina non bisogna risolvere solo questioni territoriali, militari o economiche. In fondo su tutte queste cose si possono trovare dei compromessi. Dopo qualsiasi guerra si sono stipulati trattati di pace. Nell’immediato però c’è un’altra cosa che blocca tutto. È di natura esistenziale. Lo ha spiegato, con amarezza, Donald Trump, giorni fa, in un’intervista in cui ha detto che forse la pace in Ucraina è diventata impossibile perché «c’è un odio tremendo tra loro». Parlava di Putin e Zelensky. Lo conferma il tira e molla sull’incontro fra i due presidenti in Turchia.

È l’odio che prevale sulla politica e perfino sugli interessi di entrambi e rischia di portarci a una guerra mondiale. Per questo, se si vuole la pace, non bisogna alimentare l’odio (viene in mente l’appello del Papa che lunedì ha chiesto ai media di “disarmare” il linguaggio). Le chiese potrebbero e dovrebbero contribuire alla pacificazione e al dialogo. Ma in Ucraina e Russia sono troppo coinvolte. Invece lo fa la Chiesa Cattolica romana. La voce del Papa ha questa purezza, questa forza e questa autorevolezza.

Ora è chiaro per tutti che l’appello a spazzare via l’odio (anche in Medio Oriente, come ha ripetuto il Patriarca di Gerusalemme card. Pizzaballa) non è solo un’astratta esortazione morale, ma coglie il grande problema concreto che blocca il dialogo e la pace possibile. È questo anche il motivo per cui Trump - come ha detto più volte - non ha mai ceduto a chi gli chiedeva di insultare e criminalizzare Putin. Spiegò che se lo avesse fatto poi non avrebbe potuto tessere la tela della trattativa fra le parti per arrivare infine alla pace.