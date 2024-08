Jade guadagna 20mila euro al mese con le foto scattate dallo smartphone: ecco come

16 agosto 2024 a

a

a

Vende le foto che scatta col suo Iphone e guadagna più di 20mila euro al mese: la storia è quella di Jade, una studentessa universitaria. A raccontarla è stata lei stessa su TikTok, attraverso una serie di video, come riportato dal sito spagnolo La Vanguardia.

In uno dei suoi video più popolari, Jade ha spiegato che le aziende sono spesso alla ricerca di contenuti visivi autentici da utilizzare nelle loro campagne di marketing e pubblicitarie. Le imprese, insomma, preferirebbero foto spontanee scattate con il cellulare a scatti costruiti e poco originali. E non si tratterebbe di una scelta poco professionale, ma anzi di un modo per connettersi di più con il proprio pubblico.

"Il tuo rullino fotografico può aiutarti a guadagnare migliaia e migliaia di euro", ha spiegato la studentessa. Il suo successo, però, non sarebbe dovuto solo alla qualità delle immagini, ma anche al suo modo di lavorare. Jade, infatti, ha fatto sapere che dedica circa 20 minuti del suo tempo a fare piccoli ritocchi a ciascuna immagine e a renderle tutte facilmente individuabili dalle aziende che potrebbero comprarle. Un passaggio fondamentale secondo lei per aumentare la visibilità dei propri scatti e quindi aumentare le possibilità di vendita. Un grande successo, tra le sue foto, lo ha ottenuto una veduta panoramica di Monterrey, in California, scaricata più di 4.000 volte. Quello scatto ha generato più di 26.000 euro negli ultimi due anni. "Sebbene fosse una foto molto bella - ha spiegato Jade - ciò che l'ha fatta davvero vendere è stato il tagging".