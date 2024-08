Donald Trump punta sull'economia, una ricetta vincente contro Kamala Harris

17 agosto 2024 a

a

a

“Il voltafaccia a Elon Musk”. “Stop alla svolta green”. “Bugiardo e pericoloso”. Così i media progressisti hanno liquidato la conferenza stampa che Donald Trump ha tenuto a Ferragosto nel suo golf club di Bedminster. Né sono mancate le ironie sulla scelta di farsi riprendere, per tutta la durata dell’intervento, con alle spalle le confezioni di alcuni prodotti alimentari di largo consumo. Si sono così persi alcuni aspetti rilevanti presenti nel suo discorso. Non c’è da meravigliarsi: quei media hanno da tempo rinunciato ad informare i loro utenti, avendo come unico obiettivo quello di far apparire Trump un mostro, un “pericolo per la democrazia”, e Kamala Harris una donna modello e un candidato perfetto per la Casa Bianca.

Prima di tutto, va rilevata la volontà di Trump di spostare l’asse dell’attenzione sull’economia, cioè sull’elemento che più interessa l’elettore americano in quanto ne va della qualità della sua vita. Con la trovata scenica dell’esposizione dei prodotti alimentari, egli ha voluto mostrare, in modo semplice e diretto, di aver ben presenti i problemi del cittadino-medio, alle prese con un’inflazione che corrode il suo potere d’acquisto e che si fa avvertire proprio al carrello della spesa sui prodotti-base della sua dieta (che non è certo quella dei frequentatori dei raffinati ristoranti dei quartieri-bene delle grandi città). (...)