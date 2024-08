La bimba di 8 anni prende a bastonate il ladro nel supermercato di papà

20 agosto 2024 a

a

a

Immaginatevi di essere nel vostro negozio e di vedere un uomo armato di pistola minacciarvi di dargli tutto l'incasso della vostra giornata di lavoro. E poi immaginatevi anche una piccola bambina di otto anni con in mano una mazza da baseball che prende a bastonate il malintenzionato.

Sembra una storia surreale o la trama di un film d'azione, ma è quello che è successo in un negozio di liquori in Minnesota sabato sera quando il 37enne Conchobhar Morrel, vestito con il gilet blu di Amazon per cui lavora come corriere , è entrato con una pistola (finta) per tentare di rubare il bottino. La situazione è precipitata quando il ladro ha provato ad avvicinarsi al bancone del locale dietro al quale era nascosta la figlia del titolare che senza pensarci un attimo ha iniziato a colpire l'uomo con una mazza da baseball.

La rivelazione choc di un borseggiatore: "Ecco quanto guadagno al mese"

Le immagini dell'accaduto sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'attività dell'uomo. Il rapinatore si trova attualmente in custodia e deve rispondere del reato di rapina. La pistola si è rivelata essere poi un modellino. Insomma, la piccola bambina di soli 8 anni ha dimostrato un coraggio da leoni.

Assalto in pieno giorno al Suv Porsche, terrore a Napoli: immagini sconcertanti | Video

Guarda qui il video dell'aggressione