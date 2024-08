Russia, l'annuncio: "Catturato importante centro", vendetta su Kiev

22 agosto 2024 a

a

a

La Russia ha rivendicato la cattura di un nuovo villaggio vicino alla città ucraina di Pokrovsk, un importante centro logistico nella regione di Donetsk, i cui abitanti sono stati invitati a evacuare di fronte all’avvicinarsi delle truppe russe. "Grazie alle azioni riuscite delle unità del gruppo truppe Centro, la località di Mezhevoye è stata liberata", ha affermato il ministero della Difesa russo nel suo rapporto quotidiano. Nelle ultime settimane l’esercito russo ha conquistato villaggi in questo settore del fronte, minacciando Pokrovsk, una cittadina di circa 53.000 abitanti situata lungo un’importante strada che conduce alle roccaforti sotto il controllo ucraino. Se l’offensiva militare ucraina lanciata il 6 agosto nella regione russa di Kursk riceve molta attenzione perché porta le ostilità sul territorio dell’aggressore, l’epicentro degli scontri resta nella regione industriale ucraina del Donbass (Est), dove i soldati russi hanno il vantaggio di essere più attrezzati e più numerosi.

In questa fase, l’offensiva in Russia non sembra aver allentato la pressione russa su Pokrovsk, come speravano le autorità ucraine. Intanto il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexey Smirnov, ha annunciato un aumento del numero di attacchi aerei sulla regione da parte delle forze armate ucraine. "Tutte le attività" di soccorso alla popolazione "sono complicate dal numero significativamente crescente di attacchi aerei a cui è attualmente esposta la regione di Kursk. La situazione è sotto controllo, l’interazione con tutti i ministeri e dipartimenti delle regioni della Russia avviene 24 ore su 24", ha affermato comunque Smirnov.