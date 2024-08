Harris, tu Kamale se vuoi... Salivazioni: media italiani in delirio per la dem

24 agosto 2024 a

a

a

A leggere i giornali italiani, ormai completamente rinkamaliti (con eccezioni che si contano su poche dita di una sola mano di un grande mutilato), Kamala Harris ha già vinto le elezioni americane, al punto che parrebbe quasi una scortesia e una perdita di tempo attendere novembre per la formalizzazione del risultato nelle urne. Non solo. Il Corrispondente Collettivo e il Commentatore Unificato hanno realizzato pure un altro miracolo: la vecchia Kamala, l’impacciata campionessa delle gaffes e delle risate sguaiate, non c’è più. Dev’essere sparita insieme alla vicepresidente Harris che gestì disastrosamente la delicatissima delega all’immigrazione. E chi è arrivata al loro posto? Nuova di zecca e fresca di fabbrica, è ora tra noi una Kamala trasfigurata e già in odore di santità, che aggiusterà tutto, inclusa quell’economia - ci si spiega - che va effettivamente rilanciata, anche se fino a qualche settimana fa i corifei dem ci spiegavano che la Bidenomics era un portento. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Daniele Capezzone