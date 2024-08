Israele-Hezbollah, è guerra: la diretta

25 agosto 2024 a





Altissima tensione in Medio Oriente: Israele ha annunciato un attacco preventivo mirato ai lanciamissili in Libano che erano stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino. Hezbollah hanno risposto con il lancio di 320 razzi su 11 siti israeliani.



Ore 9.23 - Netanyahu: “Determinati a fare di tutto per difendere il Paese”

"Siamo determinati a fare di tutto per difendere il nostro Paese, per riportare gli abitanti del nord in sicurezza nelle loro case e per continuare a sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male": lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando al Gabinetto di sicurezza

Ore 8.38 - Hezbollah: "Per oggi attacco a Israele è terminato"

Hezbollah ha dichiarato che la sua operazione militare contro le posizioni israeliane di oggi è stata "completata" dopo aver annunciato un attacco su larga scala con razzi e droni. Ma ha anche negato le "affermazioni" secondo cui Israele avrebbe sventato l'attacco. "La nostra operazione militare odierna è completata e compiuta", ha affermato il gruppo sostenuto dall'Iran in una dichiarazione.



Ore 7.53 - Netanyahu: “Visti preparativi attacco, abbiamo agito subito”

"Questa mattina all'alba abbiamo scoperto i preparativi di Hezbollah, che era pronto ad attaccare Israele, abbiamo dato ordine all'esercito di agire subito per eliminare la minaccia. L'Idf sta operando con forza, ha distrutto decine di razzi diretti al nord. Chiedo ai cittadini di Israele di seguire le indicazioni di sicurezza", lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella riunione del Gabinetto di sicurezza conclusa alle 8:36 ora locale, le 7:36 ora italiana. "Colpiamo chi ci colpisce", ha aggiunto Netanyahu.





Ore 7.40 - Idf: “100 caccia distruggono migliaia lanciarazzi Hezbollah”

L'esercito israeliano ha annunciato che 100 aerei dell'aeronautica militare hanno distrutto migliaia di lanciarazzi di Hezbollah puntati sul centro e sul nord del Paese





Ore 7.14 - Attacco Hezbollah puntava a ministero Difesa di Israele

Hezbollah aveva puntato al ministero della Difesa ed altri obiettivi strategici nel centro di Israele. Lo ha riferito una fonte politica alla tv pubblica israeliana Kan. I sistemi di difesa hanno funzionato.

Ore 6.30 - Biden monitora la situazione

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta "monitorando attentamente gli eventi in Israele e Libano".

"È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte", afferma Savett. "Sotto la sua direzione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con gli omologhi israeliani. Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale".



Ore 6.00 - Hezbollah: “Lanciati più di 320 razzi su Israele”

Gli Hezbollah libanesi annunciano di aver lanciato “più di 320” razzi Katyusha su Israele

Ore 5.30 - Israele dichiara stato d'emergenza per 48 ore

Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato lo stato di emergenza di 48 ore in tutto il Paese.

Ore 4.30 Israele annuncia azioni in Libano per "prevenire attacco"

Israele annuncia azioni in Libano per prevenire "un grave attacco" da parte di Hezbollah. Secondo il New York Times, l'attacco preventivo di Israele era mirato ai lanciamissili in Libano che erano stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino in direzione di Israele, secondo un funzionario dell'intelligence occidentale. Il funzionario ha affermato che tutti i lanciatori presi di mira sono stati distrutti e che Israele si aspettava una dura risposta da parte di Hezbollah.