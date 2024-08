Russia, "Kiev conquista due insediamenti nel Kursk". La Bielorussia ammassa truppe al confine

26 agosto 2024 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'avanzata delle forze di Kiev nella regione di Kursk della Federazione Russa e la conquista di altri due insediamenti. "Ho appena parlato con il comandante in capo Syrsky. Stiamo avanzando nella regione di Kursk, da 1 a 3 chilometri, abbiamo preso il controllo di altri due insediamenti, le operazioni attive continuano in un altro insediamento", ha detto Zelensky, che con Syrsky ha anche discusso delle azioni protettive delle forze di difesa nella regione di Donetsk.

Sempre l'Ucraina nel frattempo ha accusato la Bielorussia, stretto alleato della Russia, di "ammassare" truppe al loro confine e ha messo in guardia Minsk contro eventuali "atti ostili". Il ministero degli esteri ucraino ha detto di aver notato che la Bielorussia "sta dislocando un numero significativo di soldati nella regione di Gomel, vicino al confine settentrionale dell'Ucraina, sotto copertura di manovre". "Avvertiamo i funzionari bielorussi di non commettere un tragico errore sotto la pressione di Mosca, e noi sollecitiamo le sue forze armate a cessare i suoi atti ostili e di ritirare le forze dal confine ucraino a una distanza superiore alla distanza di tiro dei sistemi bielorussi", ha aggiunto la diplomazia ucraina in un comunicato.

Kiev ha affermato di aver registrato la presenza di combattenti della milizia Wagner, alcuni dei quali sono ospitati dalla Bielorussia dopo il fallimento della ribellione del loro capo lo scorso anno. L'Ucraina ha avvertito che le esercitazioni militari nella zona di confine costituiscono una minaccia per la "sicurezza mondiale" a causa della vicinanza alla centrale nucleare di Chernobyl, sito del peggiore disastro nucleare al mondo.

"Sottolineiamo che l'Ucraina non ha mai intrapreso e non intraprenderà mai azioni ostili contro il popolo bielorusso", ha aggiunto il ministero degli esteri. Questa dichiarazione avviene nel momento in cui l'Ucraina ha lanciato dal 6 agosto migliaia di suoi soldati nell'assalto della regione russa di confine di Kursk, conquistando diverse centinaia di chilometri quadrati, e che la Russia continua la sua avanzata nell'est dell'Ucraina. La Bielorussia, politicamente ed economicamente dipendente dalla Russia, è guidata dal presidente Alexander Lukashenko dal 1994.