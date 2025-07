Oasis, clamoroso: il fratello maggiore di Liam e Noel accusato di stupro

Paul Gallagher , fratello maggiore dei membri degli Oasis Noel e Liam Gallagher, è stato accusato di stupro, stando a quanto dichiarato dalla Polizia metropolitana di Londra. Il cinquantanovenne affronta anche accuse di comportamento coercitivo e manipolatorio e tre capi di imputazione per aggressione sessuale , nonché tre capi di imputazione per strangolamento intenzionale, due capi di imputazione per aver fatto minacce di morte e aggressione che con lesioni corporali effettive, si apprende dalla comunicazione.

Intanto proseguono i concerti per il ritorno degli Oasis sulla scena. Presente anche Tom Cruise, nonostante in passato avesse avuto più di un battibecco con Liam Gallagher. I due fratelli, infatti, presero in giro Tom Cruise durante una scena del documentario rock del 2007 del regista Baillie Walsh, Lord Don't Slow Me Down. "È un piccolo bast**do, e non ha recitato in un solo buon film in tutta la sua carriera", aveva esclamato Noel e Liam invece: "Odio Tom Cruise. Maledetto. Odio lui e il calciatore Michael Owen". Ma poi le rock star e l'attore si sono chiariti.